Sie bekämpft nicht nur Flammen, sondern fängt auch durchgebrannte Tiere ein: Die Feuerwehr Frutigen musste am Samstagmittag einem entlaufenenen Jungstier nachstellen. Dieser bahnte sich seinen Weg von Schwandi kommend durch die Kander und konnte schliesslich am Sportweg an der Unterführung der Umfahrungsstrasse in der Feldstudi eingefangen werden. Für den Einsatz waren 20 Feuerwehrleute im Einsatz – ein Aufwand, der sich «im Bereich des Normalen» bewege, wie Feuerwehrkommandant Geri Schranz sagt. Das erschöpfte Tier wurde von einer Tierärztin untersucht und behandelt, wobei glücklicherweise nur leichte Verletzungen festgestellt wurden.

PRESSEDIENST FEUERWEHR FRUTIGEN / REDAKTION