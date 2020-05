Was genau das Pfingstwunder ausmacht, war schon immer schwierig darzustellen. Schon früh setzte sich in der Kunst eine Darstellung durch, die sich an den biblischen Text anlehnte: Die Taube und kleine Flammen als Symbole für den Heiligen Geist. Die hier gezeigte Szene stammt aus einer syrischen Handschrift, dem sogenannten Rabbula-Evangeliar aus dem Jahr 586. Der Ausschnitt ist nur wenige Zentimeter gross. Auffällig ist die prominente Platzierung der Maria im Zentrum des Bildes; auf späteren Illustrationen sind häufig nur noch die Männer zu sehen. Dabei ist Pfingsten eigentlich ein Fest, das Unterschiede aufhebt und ganz verschiedene Menschen einander näherbringt – auch sprachlich.

