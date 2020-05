Vor einer Woche hat das Verteidigungsdepartement hydrologische Versuche im ehemaligen Munitionslager gestartet. Zurzeit werden bereits erste Proben in den Laboren ausgewertet.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Violette oder grüne Farbe in der Kander – darauf hatte man letzte Woche ab und zu ein Auge. Doch bisher vergebens. Die vorgesehenen Markierversuche im ehemaligen Munitionslager Mitholz verlaufen nach Auskunft des VBS aber planmässig. Die Stoffe wurden wie vorgesehen innerhalb der ehemaligen Munitionsanlage freigesetzt.

«Die Spezialisten entnehmen aktuell täglich Wasserproben an insgesamt zwölf Messstellen. Diese werden im Labor analysiert», heisst es auf Anfrage. An den Laborergebnissen wird sich erkennen lassen, ob die Markierstoffe bereits an den Messstellen angekommen sind, obwohl optisch…