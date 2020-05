Anfang der Woche informierte der Gemeinderat, welchen Hochwasserschutz an der Kander er favorisiert. Drei Konzepte lagen zuletzt vor, entschieden hat man sich für eine verkleinerte Variante.

MARK POLLMEIER

Für das sogenannte Konzept 2020 hatte man die Kander vom Kanderspitz bis Rybrügg «unter die Lupe genommen». Dabei wurde untersucht, wo in Zukunft Ufersanierungen notwendig werden und wo man ökologische Aufwertungen vornehmen könnte. Die so definierten Bereiche wurden in 1. und 2. Prioritäten unterteilt.

In der Variante A hätten alle Prioritäten in einem Projekt umgesetzt werden sollen, jedoch ohne Laufverkürzung und Sohlenabsenkung. Der «letzte Mäander der Kander» wäre also erhalten geblieben.

Variante B sah vor, einzelne Elemente aus dem Konzept 2020 umzusetzen. Dabei wären…