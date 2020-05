Auch das Berner Gesundheitswesen ist seit gestern in einer neuen Phase. Das Kontaktmanagement wurde wieder aufgenommen, Heimbesuche sind in beschränktem Masse erlaubt. Am Mittwoch folgt eine Kampagne zum Betrieb in Praxen und Spitälern.

Im Kanton Bern ist die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus stark zurückgegangen. In der ersten Maiwoche wurden 51 neue Fälle gemeldet – im Vergleich zu bis zu 400 Fällen pro Woche auf dem Höhepunkt Ende März. Das Bundesamt für Gesundheit hat die Testkriterien angepasst und erweitert. Es empfiehlt jetzt, dass alle Personen mit Symptomen, auch nur leichten, einer akuten Atemwegserkrankung (mit oder ohne Fieber), mit Muskelschmerzen oder Geruchs- und Geschmacksverlust, sich auf COVID-19 testen lassen. Der Kanton Bern ist bereit für die Durchführung…