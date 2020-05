«Dene wos guet geit …»

Fast hätten wir sie vergessen, die negativen Schlagzeilen über die vielen humanitären Katastrophen aus aller Welt abseits der Corona-News. Soweit eigentlich durchaus angenehm und eine willkommene Erholung für unser arg geplagtes Gewissen. Im gemütlichen Sessel vor dem Ultra-High-Definition-TV und den Dips und Snacks wirken solche Nachrichten sowieso immer etwas deplatziert und fremd.

Dennoch erlaube ich mir, uns an einige dieser Krisen zu erinnern: In Jemen wütet nach wie vor ein schrecklicher Bürgerkrieg. Die Folgen davon sind Zerstörung, Hunger und Armut für 30 Millionen oft traumatisierte Bürger des Staats im Süden der Arabischen Halbinsel. Noch näher an unserem gemütlichen Sessel vor dem Fernseher liegt Syrien. 11 Millionen Flüchtlinge und über 400 000 Tote hat…