Voll mobil auf vier Pfoten

Die Lastwagen brausen auch in diesen Tagen im gewohnt überhöhten Tempo die Dorfstrasse hinunter. Der Bus Nummer 60 – schon zu normalen Zeiten kaum besetzt – pendelt weiterhin morgens und abends leer aus dem Rottal an den Bahnhof Rothenburg und wieder zurück. Er soll die direkte Linie 61 nach Luzern während der Spitzenzeiten entlasten. Doch auch diese Busse bieten gegenwärtig ausreichend Platz, um den Zwei-Meter Sicherheitsabstand zu gewähren.

Uneingeschränkt mobil sind weiterhin die Traktoren der landwirtschaftlichen Betriebe hier auf den Höhen ob Luzern: Was es da alles zu güllen, pflügen, eggen, mähen, wenden, aufladen, säen, setzen und düngen gibt, fällt mir erst jetzt richtig auf, wo fast alles andere still steht. Der Umgebungslärm hat massiv abgenommen –…