Daheim bleiben auf Französisch

Wissen Sie, was confinement bedeutet? Es ist im Französischen das allgegenwärtige Wort für die Verhältnisse, die wir neudeutsch als «Lockdown» kennen. Von «Lockdown» spricht in der Westschweiz niemand, confinement heisst das dort.

Es ist aufschlussreich, den unterschiedlichen Gehalt der beiden Begriffe zu vergleichen. «Nous sommes confinés», sagen die Welschen – oder auch «nous sommes semi-confinés», weil ja die Schweiz nur halbwegs stillgelegt wurde. Das französische confinement meint also den Zustand, der einem beim Zuhausebleiben widerfährt; être confiné ist eine Befindlichkeit. Die deutsche Sprache behandelt uns völlig anders: Confinement hat kein deutsches Pendant, es ist in den Wörterbüchern nur unzulänglich übersetzt mit «Hausarrest»,…