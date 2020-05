Allein mit sich selbst

Momentan ein Thema für eine gute Kolumne zu finden, ist gar nicht so leicht. Denn es fühlt sich gleichzeitig so an, als wäre das Coronavirus langsam mehr als durchdiskutiert – aber andererseits findet auch niemand was wirklich Besseres, um darüber zu reden. So erscheint es mir zumindest auch bei den meisten Gesprächen, die ich momentan führe: Auch wenn man über anderes redet, landet man letztlich doch wieder bei den Themen Homeoffice, dem schönen Wetter (das man nicht richtig geniessen kann), der leidenden Wirtschaft, den neu ausprobierten Koch- und Backrezepten, der entdeckten Passion fürs Puzzlen etc. Damit spricht man zwar nicht direkt über Corona, aber über all die Dinge, die auf irgendeine Art und Weise von dieser Pandemie beeinflusst oder erst ausgelöst…