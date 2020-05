Kowumme über den Dino und das Mädchen. Wirklich.

Sie haben vielleicht auch keine Lust auf eine Kolumne über Corona. Ich hatte gerade keine. Ich sass vor dem leeren Dokument, ratlos und ein bisschen müde, und unsere kleine Tochter setzte sich daneben und sagte: «I wott o es Kontumänt mache!» (So nennt sie ein Dokument.)

Ich sagte: «Weisch, i muess e Kolumne mache, aber i ma nid über Corona schrybe u i weiss grad gar nüt anders. Über was sölli schrybe?» Darauf wusste sie sofort eine Antwort: «Über e Dinosaurier. U über mi.» Ich: «Über di u e Dinosaurier. Okay. U was passiert när?» Sie: «Nüt.» Ich: «Nüt?» Sie: «Ja. Dr Dinosaurier isst mi nid.» Gut, dachte ich, und sie fing an, auf der Tastatur herumzutippen. Ich: «Was machsch?» Sie: «I schrybe e Kowumme! Über e Dinosaurier!»

Ich habe kurz in…