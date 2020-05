Was wäre das Kiental ohne Sesselbahn?

Seit 45 Jahren sind wir Feriengäste im schönen Kiental und Besitzer eines Ferienhauses. Sehr gerne verbringen wir dort einen grossen Teil unserer Freizeit. Über die vielen Jahre konnten wir die Entwicklung des Tourismus im Tal verfolgen und stellen fest, dass in den letzten Jahren eine gesunde Zunahme, speziell bei den Tagesgästen, zu verzeichnen ist. Die Sesselbahn Kiental-Ramslauenen trägt einen wesentlichen Anteil zu dieser Entwicklung bei, was resultierend Arbeit und Geld ins Dorf bringt. Speziell in der Wintersaison wäre durch den Wegfall der Sesselbahn der touristische Lebensnerv abgeschnitten und Kiental würde zu einem unattraktiven Schlafdorf degradiert.

Was nach dem 2. Weltkrieg ein paar weitsichtige Kientaler mit der Erschliessung des…