Am Freitag, 15. Mai 2020, führte die Kantonspolizei Bern auf der Unterseenstrasse in Unterseen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurde um kurz vor 23.40 Uhr ein in Richtung Unterseen fahrendes Auto mit massiv überhöhtem Tempo gemessen. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz war das Fahrzeug mit 164 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs gewesen.

Der Autolenker konnte nach einer kurzen Nachfahrt angehalten werden. Ihm wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörden abgenommen, das Auto wurde sichergestellt. Der 22-jährige Mann wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.