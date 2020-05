Trotz geschlossener Grenzen bleibt das Träumen von südlichen Felsen erlaubt: Im Filidor-Verlag ist der neue «plaisir SUD»-Kletterführer in zwei Bänden erschienen.

YVONNE SCHMOKER

«Das pulsierende Leben stand wochenlang still – alles stockte. Langsam kehrt wieder Normalität ein. Verzicht und Einschränkungen gehören jedoch immer noch zum Alltag, auch für uns Kletterer», schreibt der Reichenbacher Autor Sandro von Känel in der Ankündigung seines neusten Werks «plaisir SUD». Während eines Jahres war er in südlichen Felsbastionen unterwegs, wo er neue Gebiete skizziert oder bereits erfasste Areale mit neuen Routen ergänzt hat.

Neue oder sanierte Routen erfasst

In den Klettergebieten hat Sandro von Känel bei Einheimischen und bei Kletterpionieren aktuelle Infos eingeholt und diese in sein Werk…