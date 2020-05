Ab 15. Mai öffnet das Restaurant und Hotel Blausee wieder. Die beiden Gastgeber Lena Goosmann und Janis Buergi berichten, wie die Vorbereitungen laufen – und wie sie die Vorgaben des Bunderates erfüllen.

MICHAEL SCHINNERLING

Still ist es, nur ein paar Forellen sind zwischendurch im See zu sehen, wenn diese an die Oberfläche kommen. Der Blausee, rundum mit Tannen bewaldet, schimmert tiefblau und blaugrün. Normalerweise würde hier seit 14. März die Sommersaison laufen. «Wir im Park waren bereit. Unsere Mitarbeiter und wir freuten uns schon, viele Gäste begrüssen zu dürfen», erzählen Lena Goosmann und Janis Buergi.

Nun schaut das Blausee-Team nach vorne und ist dabei, alles bereit zu machen. Am 15. Mai öffnen Hotel und Restaurant wieder für die Gäste. «Um den Abstand einzuhalten, haben wir…