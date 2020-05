als ich mit dem Velo kürzlich an dir vorbeifuhr, da hatte ich ein wenig Mitleid mit dir. Dein Name tönt zwar putzig, doch als Weiler wirklich ernst genommen wirst du damit wohl nicht. Du befindest dich mitten im Nirgendwo, überall versperren dir sanfte Hügelketten die Sicht, den nahe gelegenen Murtensee kannst du daher nur erahnen.

Sicher blickst du auch mit Wehmut zurück in deine Vergangenheit, als du noch eine eigenständige Gemeinde warst. Doch dann wurdest du erst von deinem grossen Bruder Grossguschelmuth und danach vom noch mächtigeren Gurmels geschluckt. Von dir ist nicht viel mehr übriggeblieben als ein Ortsschild in nostalgischer Kursivschrift.

Zwar habe ich während meines kurzen Besuches an diesem Dienstagnachmittag nicht den Hauch von öffentlichem Leben entdeckt, dafür aber…