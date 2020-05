OHNE GEHT ES NICHT

Heute wollen wir uns mal mit der Globalisierung beschäftigen. Die ist ja in letzter Zeit ein wenig ins Gerede gekommen – fehlende Masken, unterbrochene Lieferketten, Sie wissen schon. Mancher hat sich gar die Frage gestellt, ob das mit dem weltumspannenden Warenverkehr vielleicht doch keine so gute Idee ist. Nun aber zeigt ein aktuelles Beispiel, wie wichtig die Globalisierung ist und wie sehr gerade die Schweiz davon profitiert.

Tankstellen, Handelsketten, Coiffeursalons, sie alle bieten heute irgendwelche Sammelaktionen an. Hat man genug Punkte angehäuft oder das Rabattkärtchen brav gefüllt, erhält man einen Bonus. Dem Kunden wird damit weisgemacht, er bekäme etwas billiger oder gar umsonst. Das ist natürlich Unsinn: Irgendjemand muss die schönen Rabattgeschenke ja am…