CURLING Auch in der kommenden Saison stehen Tim und Björn Jungen, Simon Gempeler sowie Marc und Enrico Pfister gemeinsam auf dem Eis.

MICHAEL SCHINNERLING

«Das Sommertraining machen wir zurzeit jeder für sich. Sobald die Corona-Massnahmen gelockert werden, sind wir sicherlich wieder zusammen auf dem Mountainbike oder im Fitnessstudio anzutreffen», beginnt Simon Gempeler. Die Curling-Cracks werden, sobald das Eis in Adelboden parat ist, mit dem Training dort beginnen. «Ob die Curlinghalle Anfang Juli ihre Tore öffnen wird, ist zurzeit noch nicht klar», so Gempeler. In der ersten Saisonhälfte wird das Team an seiner Technik feilen. Später werden vor allem Spielsituationen simuliert und geübt. «In der letzten Saison sind wir so oft kurz vor dem Ziel gescheitert und haben die entscheidenden…