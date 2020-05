Träumen vom Reisen

«Zu Hause bleiben» lautet weiterhin die Botschaft vieler Landesregierungen. Dennoch ist es nie zu früh, von der nächsten Reise zu träumen. Schweiz Tourismus hat deshalb die Kampagne «Dream now – travel later» («Träume heute – reise später») als erste Phase der Marketingplanung in der aktuellen Lage gestartet. Sie wird über verschiedene Kanäle wie TV, Instagram und in der Spezialausgabe des Sommermagazins in die Welt hinausgetragen. Das Echo ist gross: Die Inhalte werden hunderttausendfach gesehen, die Community gibt positives Feedback. Zahlreiche touristische Akteure aus der Tourismusbranche sowie Destinationen und Leistungsträger nehmen das Motto auf und präsentieren es zum Teil in eigener Umsetzung. Das Originalvideo kann unter folgendem Link angesehen werden: …