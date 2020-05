Die wohltuende Verlangsamung

Vor der Basler Fasnacht kam die Horror-Meldung: Die schönsten drei Tage der Rheinstadt wurden abgesagt. Die Ansteckungsgefahr sei zu gross.

JAMMERTAL!

MAN KANN EINEM BASLER DIE LUFT AB-STELLEN – UND GENAU SO FÜHLTE ER SICH NACH DEM FASNACHTSVERBOT.

Die «Bebbi» fielen in ein tiefes, dunkles Loch.

Als die Pandemie noch während dieser schwarzen Fasnacht wie ein riesiger Tsunami über uns hereinfegte, überlegte ich: Was nun? Mein Freund Innocent ist 85 Jahre alt. Das heisst, er ist auch Mitglied der so viel besungenen Risikogruppe. Also: Weg aus der Stadt – ab nach Adelboden!

Das war, bevor der gute Herr Koch empfahl, man soll daheimbleiben. Diese Aussage kam erst zwei Wochen später. Da waren wir bereits im Chalet. Und konnten nicht mehr zurück. Adelboden ist…