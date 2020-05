In der Wohnung des Mannes, der am Donnerstag bei einem Dienstwaffeneinsatz tödlich getroffen wurde, ist eine Schusswaffe gefunden worden. Der Verstorbene ist ein 44-jähriger Schweizer. Der genaue Hergang der Ereignisse wird durch die Kantonspolizei Zürich unter der Leitung Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben des Kantons Bern weiter untersucht.

Am Donnerstagnachmittag ist die Kantonspolizei nach Adelboden ausgerückt. Grund für den Einsatz war das auffällige und laute Verhalten eines 44-jährigen Mannes, der sich in einer Wohnung am Hörnliweg aufhielt und ankündigte, sich selbst etwas anzutun. Die entsprechende Meldung ist um 16 Uhr bei der Kantonspolizei Bern eingegangen. «Nach ersten polizeilichen Abklärungen musste davon ausgegangen werden, dass der Mann bewaffnet sein könnte»,…