GEDENKEN Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg droht allmählich zu verblassen, und manchem Zeitgenossen wäre das vielleicht sogar ganz recht. Mich selbst hindert schon meine Nationalität daran, mit jenem katastrophalen Ereignis abzuschliessen – und die eigene Familiengeschichte.

MARK POLLMEIER

An einem Abend vor etwa zehn Jahren nahm ich in Kandersteg an einer Probe des Kirchenchors teil. Ich war einer vor nur drei oder vier Männern, neben mir sass ein älterer Basssänger. Während die Frauen vorne ihre Stimmen einstudierten, kamen wir ins Gespräch. Aus welcher Gegend Deutschlands ich denn käme, fragte mich mein Sitznachbar, und als ich geantwortet hatte, begann er unvermittelt vom Krieg zu erzählen. Von der Angst, die in jenen Jahren ein ständiger Begleiter gewesen sei, von der…