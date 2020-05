FUSSBALL Der Zentralvorstand des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) hat beschlossen, alle Meisterschafts- und Cupwettbewerbe der Saison 2019/20 abzubrechen. Ausnahmen sind die Super League, die Challenge League und der Schweizer Cup.

Der Bundesrat hat bekannt gegeben, dass Fussballspiele in der Schweiz frühestens am 8. Juni wieder möglich sein werden, und dies nur in Ligen mit professionellem Spielbetrieb. Auch für Trainings, die ab dem 11. Mai grundsätzlich wieder möglich sein sollen, gelten bis auf Weiteres massive Einschränkungen. Für alle abgebrochenen Wettbewerbe der Saison gilt:

• die Wettbewerbe 2019/20 werden nicht gewertet, mit Ausnahme der abgeschlossenen Wettbewerbe, insbesondere der Halbjahresmeisterschaften in den Regionalverbänden;

• es gibt keine(n) Meister bzw.…