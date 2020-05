PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG «Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung»: Die Erkenntnis des griechischen Philosophen Heraklit ist rund 2500-jährig – und aktuell wie selten in einer Zeit, in der uns das Fundament von Gewohnheiten grossflächig wegbricht. Ist das eine Bedrohung? Im Gegenteil, findet Yvonne Lauber, Gesundheitscoach und freie Mitarbeiterin beim «Frutigländer».

YVONNE LAUBER

Wandel gehört zum Leben dazu. Ohne ihn würden wir immer nur am gleichen Ort stehen – Entwicklung und Wachstum wären nicht möglich. Wenn sich etwas verändert, können wir darunter leiden oder wir können überlegen, was uns diese neue Situation für Chancen und Möglichkeiten bietet. Wir haben in diesen Tagen die Möglichkeit, unsere Weichen neu zu stellen, den eigenen Weg neu zu planen, mutig etwas Neues…