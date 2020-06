SKI ALPIN Schneemangel und Covid- 19 prägten die durchzogene Saison. Trotzdem hat der Vorstand des BOSV-RLZ Frutigen entschieden, die ausgetragenen Rennen als komplette Rennserie zu werten. Vier von sechs Rennen wurden durchgeführt. Dies ist den Verantwortlichen dieser Cup-Serie und der Zusammenarbeit der einzelnen Schneesportvereine der BOSV-Regionen Mitte, Niedersimmental und Thunersee zu verdanken. So wurde in beiden Tälern und am Ufer des Sees das Maximum herausgeholt.

Die einzelnen Kategoriensieger (Rang 1 bis 3) kommen aus folgenden Skiklubs: Frutigen mit neun Podestplätzen, SST-Diemtigtal mit sechs, Thun mit vier, Strättligen mit vier, Weissenburg mit drei, Adelboden mit zwei und Homberg mit einem Podestplatz. Der Klubwanderpreis geht wie letztes Jahr ins Niedersimmental zum…