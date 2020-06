SKI NORDISCH Nach langem Unterbruch hat die Trainingsgruppe 2 Langlauf endlich wieder zusammengefunden. Damit sind alle Gruppen von BOSV / SSM wieder im Kurs-Modus. Mit dem Trainingslager vom 18. bis 21. Juni wurde weiter an einer guten Grundlage für die nächste Saison gearbeitet. Mehrere Stunden auf den Rollski, in den Laufschuhen oder beim Krafttraining konnten in Kandersteg und Umgebung bei guten äusseren Bedingungen durchgeführt werden.

Das Programm umfasste zu Beginn ein Intervalltraining mit Doppelstoss-Technik, einen Fusslauf im Gasterntal, Sprünge sowie weitere Einheiten in der klassischen Lauftechnik. Das intensive Skigang-Training am Samstagmorgen wurde noch mit kurzen Kraftübungen ergänzt. Nach den anstrengenden ersten Tagen war das Skating am Nachmittag zum Geniessen.

Das…