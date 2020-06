Politikunterricht mit zwölf Zylindern

Ich muss die autoaffinen Leser dieser Kolumne vorwarnen: Wenn Sie Autos nicht nur lieben, sondern auch gerne im TV verfolgen, könnte es Spoiler geben – und zwar nicht als schickes Anbauteil für den Flitzer aus Jugendzeiten.

Es gibt bekanntlich viele verschiedene Möglichkeiten, sich über das Geschehen auf dieser Welt und dessen Hintergründe zu informieren. Es gibt Leute, die Geld in gesicherte Informationen investieren, und dafür in Kauf nehmen, nur Schwarz-Weiss-Bilder zu bekommen. Sie haben die NZZ abonniert und bekommen tagtäglich seriöse Information serviert, mit der sie über die Aktualitäten und Hintergründe der ganzen Welt up to date sind. Dann gibt es diejenigen, die kein Geld für Information ausgeben wollen. Sie lesen dann zum Beispiel…