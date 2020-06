AUSDAUERSPORT Das Rennen mit Start bei der Mineralquelle Adelboden und Ziel auf Sillerenbühl lockte im vergangenen Jahr über 1000 Läufer ins Lohnerdorf. Die 17. Ausgabe soll nun wie geplant am 19. Juli durchgeführt werden.

Lange tappte das Organisationskomitee des Vogellisi-Berglaufs im Dunkeln. Würden rechtzeitig auf den Juli wieder grössere Veranstaltungen zugelassen? OK-Präsident Jonathan Schmid gab die Hoffnung nie ganz auf, auch wenn es zwischendurch nicht gut aussah und Veranstaltung um Veranstaltung abgesagt wurde. Am letzten Freitag kam dann die positive Meldung aus Bern und damit auch grünes Licht für seine Veranstaltung. «Wir freuen uns riesig, den Berglauf nun fast wie gewohnt durchführen zu können», so Jonathan Schmid. Das Organisationskomitee will mit der Durchführung nun…