Andy Zurbrügg ist Baumpflegespezialist EFZ. Um diesen Beruf rund ums Jahr auszuüben, sind Freude an komplexen Ökosystemen, Schwindelfreiheit und eine gute Kondition Voraussetzung.

BARBARA STEINER-SUTER

Seit zwei Jahren arbeitet Andy Zurbrügg bei der Henzelmann‘s Baumpflege AG in Spiez. Der 29-jährige Frutiger und seine Kollegen pflanzen, schneiden und fällen Bäume und Hecken. Sie beraten Kunden und stellen Gutachten aus. Am liebsten klettert Zurbrügg jedoch zur Baumpflege in die Baumkronen.

«Wir sind alle ein Teil der Natur»

Zurbrügg wuchs an Reinisch auf. Nach der Schulzeit absolvierte er Lehren als Landwirt EFZ und Landschaftsgärtner EFZ, danach bildete er sich zum Baumpflegespezialisten EFZ weiter. «Ich war schon immer sehr naturverbunden und konnte mir nie vorstellen, mich mit etwas…