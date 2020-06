Die Privatinstitution Erlebnis.Schule zieht um, weil die Nachfrage steigt. Die finanziellen Herausforderungen wachsen allerdings ebenso.

YVONNE BALDININI

Einige Kinder schnitzen im Schulgarten aus Knochen Harpunenspitzen und Kettenanhänger. Andere schwärmen mit einem aus Rinden gebastelten Gefäss in den Wald aus, um Beeren zu suchen. Eine dritte Gruppe braut aus selbstgesammelten Heilkräutern Tee, während eine vierte beim Tipizelt Feuer ohne Zündhölzchen entfacht. Die «Steinzeitmenschen-ForscherInnen» sind so eifrig mit ihren Aufgaben beschäftigt, dass eine Pausenglocke stören würde. Zum Unterricht in der Erlebnis.Schule gehört eben, die Kinder «in ihrem Fluss» lernen zu lassen.

Mit dabei ist die sechsjährige Kaja. Ihre Mutter Natalie Mägert meint: «Kaja tut diese Schule gut. Besonders…