Die heimische Gebirgsflora ist verblüffend: Sie gedeiht in Felsspalten oder auf Kalkböden, und manche Pflanzen brauchen Jahre bis zur vollen Blüte.

Wer im Vorsommer mit offenen Augen über Alpweiden, Triften und Felsenpfade wandert, kann angesichts der Artenvielfalt der Alpenflora nur staunen. Vom winzigen Blümchen des Alpen-Mannsschild bis hin zur stattlichen 90 cm hoch werdenden Türkenbundlilie sind Pflanzen in allen Grössen, Formen und Farben zu sehen. Sei es in Wässermatten, auf Trockenrasen, Geröllhalden oder in schroffen Felsbändern: Überall gibt es Blumen, die als wahre Überlebenskünstler ihr Dasein fristen. Viele von ihnen müssen mehr als ein halbes Jahr lang bei eiskalten Minustemperaturen und unter meterhohen Schneedecken bis zum Frühling ausharren, um wieder wachsen und…