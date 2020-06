Neue Bildungsstrukturen genehmigt

Eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe hat unter Beizug eines externen Fachberaters die Führungsstrukturen der Bildungsabteilung überarbeitet und darin insbesondere auch die strategische Ausrichtung «Eine Schule Frutigen» einfliessen lassen. Die neue Organisation, die vorgängig von der Schulkommission gutgeheissen wurde und per 1. Januar 2021 in Kraft treten soll, kommt schlanker daher und wird auch künftig durch die bisherige Leiterin Heidi Schmid zu einem Beschäftigungsgrad von 70 Prozent (bisher 60 Prozent) geleitet. Schmid absolviert zurzeit bei der PH Luzern noch ein CAS «Mit Führungserfahrung eine Schule leiten». So wird sie optimal auf ihre Aufgabe vorbereitet sein. Die neue Führungsstruktur beinhaltet insbesondere, dass die Leiterin…