Bei der Kantonspolizei Bern ging am Samstag, 20. Juni 2020, gegen 14.30 Uhr, die Meldung ein, dass bei Schwenden im Diemtigtal (Gemeinde Diemtigen) ein Gleitschirmpilot verunfallt sei. Trotz umgehender Rettungs- und Reanimationsmassnahmen durch Ersthelfer und ein Team der Rega, erlag der Mann noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ersten Abklärungen zufolge war der 54-jährige Mann aus dem Kanton Bern, welcher mit einer Gruppe unterwegs war, am Startplatz Galm zu seinem Flug in Richtung Landeplatz Fildrich gestartet. Noch vor dem Landegebiet geriet der Gleitschirmpilot aus noch zu klärenden Gründen in Schwierigkeiten und stürzte in der Folge zu Boden.

Im Einsatz stand neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern und der Rega auch ein Care Team des Kantons Bern. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.