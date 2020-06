Egal ob Sträucher, Bäume oder Gräser blühen: Für Allergiker bedeutet Blütezeit Leidenszeit. Über die Nase finden die meisten Pollen ihren Weg in den Körper. Ein Augenschein auf die Nasenschleimhaut als Eintrittspforte.

An und für sich sind vom Winde verwehte Pollen ganz harmlos. Bei Allergikern jedoch hält sich die Freude am Erwachen der Natur in bescheidenen Grenzen. Sie leiden, weil ihr Immunsystem gegen eigentlich harmlosen Blütenstaub mit einer überschiessenden Abwehr reagiert.

Die Grundaufgabe der Nasenschleimhaut ist, alles, was in der Luft umherfliegt und eingeatmet wird, einzufangen, zu riechen und zu filtern. Die sensible Grenzfläche als erste Barriere schützt den Körper vor Eindringlingen und schädlichen Umwelteinflüssen und ist am Körper strategisch gut positioniert. Sie ist mit…