Per Fernsteuerung bergauf und den See entlang

«Hier rauf müssen wir fahren, dann rechts und wieder nach oben», gaben sich die «Piloten» noch ein paar Tipps mit auf den Weg. Über 100 ferngesteuerte Geländewagen wurden zum «RC Crawler / Scaler»-Treffen auf der Elsigenalp mitgenommen. Die Modelle im Massstab 1:10 waren in drei Klassen eingeteilt. Rund um den Brandsee befanden sich sieben Parcours mit je unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Sie waren farblich markiert – analog zu Skipisten in Blau, Schwarz und Rot. «Das Gebiet eignet sich ideal für uns», meinte Organisator Michel Ritter. Mit der Fernsteuerung in der Hand lenkten die Besitzer ihre Gefährte im steilen Gelände an Hindernissen vorbei. Der Anlass am Brandsee wurde auch für Familienausflüge genutzt. «Es ist ein preisgünstiges…