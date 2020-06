SKI NORDISCH Nach langer Pause fand am Samstag ein Skisprung-Wettkampf im Zürcher Oberland statt. Die Resultate der Oberländer konnten sich durchaus sehen lassen.

Am Samstag durften die Nachwuchs-SkispringerInnen wieder einmal mit Startnummern antreten. In Gibswil (Zürcher Oberland) fand der erste Wettkampf der Serie «Helvetia Nordic Trophy» statt. Damit der Skiclub «Am Bachtel» überhaupt diesen ersten Wettkampf nach dem Lockdown durchführen konnte, mussten strenge Richtlinien des BAG beachtet und eingehalten werden. Zuschauer mussten sich auf einer Präsenzliste eintragen und Abstände einhalten. Die jüngsten AthletInnen mussten direkt nach ihrem Wettkampf respektive der Rangverkündigung das Gelände verlassen und nach Hause fahren. Zudem fand der Anlass nur an einem Tag und nicht wie…