Mesött

Heute möchte ich Ihnen ein Mitglied unserer Familie vorstellen: Mesött.

Mesött würde ich als eher scheu beschreiben. Hilfsbereit und tatkräftig ist er nur manchmal, sonst eher launisch und unzuverlässig. Ich muss aber gestehen, dass ich ihn noch nie zu Gesicht bekommen habe. Dass er tatsächlich in unserer Familie existiert, daran besteht absolut kein Zweifel.

Mesött ist immer um uns herum, dauernd sprechen wir von ihm. «Mesött, Küche aufräumen!» – «Mesött, Rasen mähen!» – «Mesött, Fenster putzen!» – «Mesött, jetzt losfahren!» – «Mesött, Wäsche waschen!» – «Mesött, Karton entsorgen!» So tönt es bei uns. Mesött ist wirklich arm dran. Er wird von uns nur in der Befehlsform angesprochen, nie fragen wir ihn, ob er überhaupt Lust dazu hat, ob er so lieb wäre, es zu tun oder uns die…