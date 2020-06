Momentan grad gut

Sie haben Zeit zum Lesen. Hunger? Wohl kaum. Schmerzen vielleicht auch nicht? Nichts brennt, nichts brennt an, nichts überläuft. Niemand schreit herum, keiner hetzt. Sie müssen nichts. Sie lesen jetzt nur und sind grad gut drauf. Schön, was?

Ja schon, aber natürlich nur gerade jetzt! Ich muss dann einkaufen und kochen! Ich sollte endlich das da hinten weiterführen, dies organisieren und jenes klären, mich endlich beim Dings anmelden, die Krankheit des Schwiegersohns googeln, das Moos vor dem Haus vergiften, die Abläufe entstopfen und ja, endlich etwas Sport. Eigentlich bin ich im Stress.

Excusez. Ich will natürlich in keiner Weise andeuten, es gehe Ihnen gut. Ich weiss ja, was das Leben einem alles auflädt. Jeder hat auf seinem Gleise… Unter jeder Dachfirst hockt ein…