Häusergeschichten von gestern

Es ist schon fast historisch zu nennen, was derzeit in Adelboden geschieht: Gleich dreimal innert kurzer Frist hat der Baggerzahn vertraute Gebäude entlang der Dorfstrasse verschwinden lassen. Die letzte solch grundlegende Veränderung des Dorfbilds liegt wohl bald 40 Jahre zurück, als das Wrack des Hotels National dem «Lohnerhof» wich. Da sei es einem alternden Exil-Adelbodner gestattet, der nun abgebrochenen Häuser kurz und subjektiv zu gedenken.

Da ist zunächst das Hotel Alpenrose, an dessen Stelle das eben eröffnete, ungleich mächtigere Revier-Hotel prangt. Bevor die ziemlich heruntergekommene «Alpenrose» zum «Rösi»-Jugendpub wurde, gab es hier eine vergleichsweise schicke Bar, in der wir in jungen Jahren nicht ungern dem hauseigenen Pianisten zuhörten.…