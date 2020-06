Keine gute Zeit für TeamsportlerInnen

Schon seit Wochen habe ich nichts mehr für den «Frutigländer» geschrieben. Alle Wettkämpfe der Geräteturnerinnen wurden im Frühling wegen COVID-19 abgesagt. Schon seit Längerem ist klar, dass auch die Schweizermeisterschaften im November nicht werden stattfinden können. Keine Wettkämpfe, keine Turnfeste – dafür Bewegung zu Hause vor dem Computer ... Es war eine schwierige Zeit für Menschen wie mich, die sich lieber in der Gruppe bewegen statt allein. Mir fallen immer wieder zahlreiche Ausreden ein, zu Hause zu bleiben, statt mich allein im Laufschritt durch Dorf und Umgebung zu jagen. Da sind all die Hunde, die mich in meiner Vorstellung anspringen und die Regenwolken, die ihren Inhalt genau über mir ausleeren könnten, die Wäsche, die darauf wartet,…