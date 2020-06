Kinder verkraften die Wahrheit

Schon mehrfach habe ich hier über psychische Krankheiten und meine eigene Erfahrung mit einer Depression geschrieben. Noch gäbe es so einiges dazu zu sagen. Durch meinen offenen Umgang mit dieser Krankheit treffe ich immer auf Menschen, die selbst oder im nächsten Umfeld betroffen sind und sich bisher nicht getraut haben, darüber zu reden oder Hilfe in Anspruch zu nehmen. Viel zu sehr sind psychische Krankheiten noch immer ein grosses Tabu, auch wenn es mindestens jeden Vierten einmal im Leben erwischt.

Und darum möchte ich hier noch einmal die Gelegenheit nutzen und alle – Betroffene, Angehörige, Experten usw. – auffordern: Lasst uns darüber reden! Auch mit unseren Kindern! Denn einerseits machen Burnout, Depression, Angststörung und Co. auch vor dem…