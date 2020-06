Frutigländer ohne «Frutigländer»?

So dachte ich also, ich schreibe meine letzte Kolumne für den «Frutigländer». Sie war bereits auf der Redaktion, als die Meldung kam, dass sie «leider» nicht veröffentlicht werden könne, weil sie schönerweise nicht mehr zutreffe … Gute Nachrichten! Ich habe nun nicht viel umgeschrieben. Umso schöner, dass diese Gedanken nicht der Vergangenheit nachtrauern, sondern sich an die Gegenwart richten können.

Die Welt wird gerade von grösseren Ereignissen erschüttert. Aber mich hat die Nachricht vom Ende dieser Zeitung schon sehr erschüttert. Ich habe es geschätzt, auch als Weggezogener wieder mitzubekommen, was zu Hause im Tal läuft. Aber auch als Schreibender würde mir der «Frutigländer» fehlen: Alle paar Wochen hat mich diese Kolumne gezwungen, mit mir zu…