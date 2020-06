Als am Abend des 10. Juni Sennen und Helfer mit ihren Viehherden ins Unter Birg zügelten, traf man dort nicht nur spärlich gewachsenes Gras an. Vielmehr war es Heu, das man hätte mähen können! Samuel Pieren, der dieses Jahr seinen 55. Alpsommer als selbstständiger Senn verbringt und auch schon vorher als Statter tätig war, kann sich an einen solch frühen Besatztag nicht erinnern, auch im Seybuch der Alp findet man keine frühere Besatzdaten.

Am letzten Samstag ging es dann zur nächsten Station. Schon am frühen Morgen leuchtete der Wildstrubel golden dem Tal entgegen, während Senner-Innen und Helfer in der Morgendämmerung ihre Herden im Unter dem Birg zusammentrieben. Das Vieh wurde mit Glocken versehen, und eine «Zügleta» nach der andern schlängelte sich langsam durch die hohe Felswand der…