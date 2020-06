MACHT MAN DAS?

Soziale Medien gehören für mich zum Leben wie die gedruckte Zeitung. Der Inhalt des ersteren ist jedoch oft von kurzer Lebensdauer, ein Klick und schon ist verschwunden oder vergessen, was man gesehen oder gelesen hat. Ab und zu gibt es jedoch auch dort Sätze, die im Kopf hängen bleiben. Diese müssen nicht einmal richtig gescheit sein, aber irgendetwas auslösen.

«Woher soll ich wissen, wie man sich in meinem Alter zu verhalten hat? Ich war doch noch nie so alt wie jetzt!» Darunter eine Karikatur einer grauhaarigen Oma auf einem Motorrad. Dies ist so ein Bild respektive Satz, der kurz mal in einer Facebook-Gruppe zu lesen war. Seither denke ich ab und zu daran, was denn dem Alter entsprechendes Verhalten ist – und vor allem, wer diese Regeln festlegt? Wenn die Eltern – mehr…