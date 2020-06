NICHTS ZU VERBERGEN

Am Mittwoch behandelte der Nationalrat die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot». Den Befürwortern dürfte es dabei in die Karten gespielt haben, dass sich nebst der Sommersession anscheinend auch der Lockdown langsam verabschiedet: Gemäss einer aktuellen SRG-Umfrage sind nur noch 30 Prozent der Bevölkerung für eine generelle Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Somit bekommt das bereits vor dem Lockdown geäusserte Votum des Ständerates Thomas Minder wieder mehr Gewicht: «In der Schweiz zeigt man sein Gesicht. So einfach ist das.»

Egal, ob man hierzulande nun eine Hygienemaske, eine Burka oder einen Niqab trägt, das Verdikt scheint klar: Wer eine Maske aufsetzt, hat etwas zu verbergen und/oder steht unter Zwang. Der freie, gesunde, rechtschaffene Geist lüftet…