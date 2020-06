SCHILDER-GERECHTIGKEIT

«Das Sein bestimmt das Bewusstsein», sagt Karl Marx, und man kann wohl davon ausgehen, das er recht hat. Was der Mensch kennt, hält er für normal. Alles Fremde, Neue ist ihm erst einmal verdächtig.

Andererseits ist kaum ein Lebewesen so anpassungsfähig wie der Homo Sapiens. Ist das Sein erst einmal geändert, arrangiert sich sei Bewusstsein meist recht schnell mit den neuen Verhältnissen.

Über das Tempo der Veränderungen wird trotzdem leidenschaftlich gestritten – vor allem in Geschlechterfragen. Die ersten Schweizer Frauen forderten schon im 19. Jahrhundert, die vollen politischen Rechte zu erhalten. Bis die letzten sie tatsächlich bekamen, dauerte es noch gut 120 Jahre.

Damit es nicht in dieser Geschwindigkeit weitergeht, hilft man dem Fortschritt heute ein wenig…