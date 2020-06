VOM WÜNSCHEN UND DENKEN

In meiner Jugend wurde ich zum Sterngucker: Halbe Nächte verbrachte ich im Liegestuhl im Garten, das ganze Firmament absuchend nach glühendem, glückbringendem kosmischen Gestein. Hatte ich eine Sternschnuppe entdeckt, breitete sich zunächst ein triumphales Gefühl aus. Doch das war nicht alles. Ich empfand stets auch eine Art Mitleid: Da hatte dieses unglückliche Stück Stein doch eine so weite Reise hinter sich, um dann in Sekundenbruchteilen zu verglühen.

An diesen Gedanken erinnere ich mich in letzter Zeit leider oft. Zwar ist der Lockdown überwunden, das Virus halten wir momentan erfolgreich in Schach. Die wirtschaftlichen Folgen treten aber erst allmählich zu Tage – in Form von Konkursen und Stellenabbau. Zwischen Februar und Ende Mai ist die Arbeitslosigkeit um…