GLEITSCHIRM Die Flugbedingungen beim Swiss-League-Cup in Engelberg waren alles andere als optimal. Der Frutiger Sepp Inniger setzte sich bescheidene Ziele – und triumphierte.

MICHAEL SCHINNERLING

Als die 54 Gleitschirmpiloten am Startplatz in Nebel gehüllt wurden, glaubte niemand mehr an die Möglichkeit eines Tasks. Von Norden her näherte sich eine Wolkenschicht von 200 Metern. Wegen der Windprognosen am Haldigrat wurde der geplante Task gekürzt.

Der Frutiger Flieger Sepp Inniger hatte sich nicht speziell vorbereitet. «Ich war bei den letzten zwei Trainings unseres regionalen Kaders dabei. Zudem habe ich meinen neuen CCC-Gleitschirm (CCC-Schirme sind Wettkampfschirme für Profipiloten) getestet», erklärte Inniger im Vorfeld des Rennens. «Wenn ich unter die besten 15 komme, wäre ich schon…