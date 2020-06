Die Meldung, dass im Berner Oberland seit Anfang Juni ein Mann vermisst werde, ging am letzten Dienstagnachmittag bei der Kantonspolizei Bern ein. Im Rahmen einer intensiven Suche wurde noch am gleichen Tag gegen 19.15 Uhr in einem Waldstück oberhalb des Oeschinensees ein Mann tot aufgefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich beim Verstorbenen um den Vermissten, die formelle Identifikation steht indes noch aus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann zwischen dem Oeschinensee und der Alpschaft Underbärgli mit dem Quad unterwegs gewesen und vom Weg abgekommen. In der Folge stürzte er ab und kam erst mehrere Dutzend Meter unterhalb des Weges in unwegsamem Gelände zu liegen.

Für die Arbeiten am Fundort und die Bergung standen Spezialdienste der Kantonspolizei Bern und die…