LAUFSPORT Weltweit nehmen 420 Personen aus 19 Nationen am virtuellen Rennen «Swiss Alps 800» teil. Ueli Schneider und Helene Ogi aus Frutigen sind beide in den Top Ten.

MICHAEL SCHINNERLING

Man stelle sich vor: Ein Sportler läuft vors Bundeshaus und schwingt dort die Schweizerfahne. Wildfremde Menschen klatschen Applaus, wissen allerdings nicht so genau, warum. So erging es dem Trail-Läufer Ueli Schneider aus Frutigen. In 25 Tagen hatte er 800 Kilometer und 31600 Höhenmeter absolviert, und als Schlussbouquet nahm er die Etappe Frutigen–Bern unter die Füsse. Bis Reichenbach war er zuvor der Kander entlanggelaufen, dann ab Wimmis auf dem Wanderweg bis Amsoldingen und über geteerte Strassen nach Thun, Schwäbis und der Aare entlang bis in die Hauptstadt. «Ich wusste, dass es kilometermässig…