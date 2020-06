Berner Regierungsrat, Nationalrat, vor allem aber zeitlebens ein Freund des nepalesischen Volkes und der Tibeter: Mit Bernhard Müller verliert die Region einen vielfältig engagierten Politiker und Entwicklungshelfer.

MARK POLLMEIER

Seine politische Karriere begann verhältnismässig spät: 42 Jahre alt war Bernhard Müller, als die SVP einen Nachfolgekandidaten für den bisherigen Oberländer Regierungsrat Hans Tschumi suchte.

Müller, geboren am 16. April 1931 als Sohn eines Bergbauern in Scharnachtal, hatte zuerst eine Lehrerausbildung absolviert und arbeitete als Oberschullehrer in Faltschen. Danach studierte er in Bern und Basel Volkswirtschaftslehre und Verhaltensbiologie und erwarb den Doktortitel. Statt seine wissenschaftliche Karriere weiterzuverfolgen, wechselte Müller Anfang der…